Cientistas descobrem asteróide ‘assassino de planetas’ ameaçando a Terra – CMIO

Um asteroide descoberto por um grupo de cientistas americanos é o maior potencialmente perigoso encontrado em mais de oito anos

Um asteroide gigante poderia cruzar o caminho da Terra, alertou um grupo de cientistas americanos, acrescentando que o que eles descobriram recentemente é o maior detectado em mais de oito anos. Nomeado 2022 AP7, o corpo celeste tem 1,5 km (0,9 milhas) de largura, revelou a equipe, acrescentando que seu impacto potencial seria sentido em vários continentes.

“Até agora, encontramos dois grandes asteroides próximos da Terra com cerca de um quilômetro de diâmetro, um tamanho que chamamos de ‘assassinos de planetas’”, Scott Sheppard, astrônomo do Earth and Planets Laboratory da Carnegie Institution for Science e principal autor de um artigo descrevendo a descoberta, em um comunicado à imprensa. Mas apenas 2022 AP7 tem uma órbita que o torna potencialmente perigoso para a Terra, de acordo com os cientistas.

O asteróide ‘assassino de planetas’ estava escondido em algum lugar entre a Terra e Vênus, dificultando a detecção. Os astrônomos precisam olhar na direção do Sol para estudar esta área, e telescópios orbitais de última geração como James Webb ou Hubble não podem ser usados ​​em tais estudos, pois o brilho do Sol queimaria sua óptica sensível.

“Apenas cerca de 25 asteroides com órbitas completamente dentro da órbita da Terra foram descobertos até hoje por causa da dificuldade de observar perto do brilho do Sol”. Sheppard explicou. Neste caso em particular, os cientistas fizeram a descoberta usando a Câmera de Energia Escura do Telescópio Victor M. Blanco de 4 metros no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile.













Embora o sistema solar interno ainda permaneça em grande parte uma terra incógnita quando se trata de asteróides, os cientistas acreditam que esta área contém poucos perigos potenciais para a Terra.

“Provavelmente há apenas alguns [near Earth asteroids] com tamanhos semelhantes para encontrar”, Sheppard disse, acrescentando que a maioria deles provavelmente tem órbitas que nunca os colocariam em rota de colisão com a Terra. Também não está claro quando, se alguma vez, 2022 AP7 poderia representar um perigo agudo para a Terra.

No entanto, de acordo com o Space.com, os astrônomos já monitoram até 2.200 asteroides potencialmente perigosos com mais de um quilômetro de largura. Essas rochas espaciais potencialmente representam um perigo para todo o planeta, já que mesmo um asteroide de 50 metros de largura pode danificar uma cidade inteira como Londres se explodir em seu centro, observa a mídia.

Um asteróide chamado Apophis tem uma órbita perigosamente próxima da Terra. Em 2020, os cientistas alertaram que poderia atingir o planeta em 2068. Mais tarde naquele mesmo ano, a Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronômica Americana disse que a rocha espacial de 370 metros de comprimento poderia entrar nas órbitas de alguns de nossos satélites de comunicação como no início de 2029.