Putin: boa vontade da Rússia nas negociações com a Ucrânia não está sujeita a mudanças

“Nós tínhamos um acordo com eles em Istambul. Eles pegaram tudo e jogaram fora. E agora eles se proibiram de falar sobre algo conosco. Como podemos discutir agora a possibilidade de acordos se nem mesmo desejam falar com a gente?” indagou o presidente russo.

Desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em meio ao fortalecimento da pressão sancionatória por parte do Ocidente contra Moscou, a Turquia tem feito várias tentativas de se apresentar como mediadora no conflito.

Ancara já propôs, por exemplo, funcionar como uma plataforma para as negociações, contribuindo para o fechamento do acordo de grãos, com a exportação da produção agrícola da Ucrânia.