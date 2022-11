Exército sérvio eleva nível de alerta devido à situação no Kosovo

BELGRADO, 1 de novembro – RIA Novosti. As Forças Armadas Sérvias, por ordem do Presidente Aleksandar Vučić, aumentaram o seu nível de prontidão para poder responder a qualquer desafio e realizar tarefas à luz da entrada em vigor das medidas controversas das autoridades do autoproclamado República do Kosovo, disse o ministro da Defesa, Milos Vučević.

O governo da autoproclamada República do Kosovo no final de outubro, apesar dos apelos dos países ocidentais, recusou-se a adiar o recadastramento obrigatório de carros com números emitidos pelas autoridades sérvias, o que causou tensão na região. O “primeiro-ministro” do Kosovo, Albin Kurti, disse que de 1 a 21 de novembro será emitido um aviso e, de 21 de novembro a 21 de janeiro de 2023, serão emitidas multas. A partir de 21 de janeiro, as tabelas de registro de teste estarão em vigor por mais dois meses e, em 21 de abril de 2023, nenhum outro número será permitido no Kosovo, exceto para RKS “República do Kosovo”.

“O Comandante Supremo emitiu uma ordem para o exército sérvio aumentar sua prontidão a um nível capaz de cumprir todas as tarefas. É claro que ninguém quer guerras e conflitos e nunca ocorre a ninguém jogar esses jogos, mas a Sérvia é um estado sério e está fazendo todos os passos para poder responder a todos os desafios e problemas potenciais”, disse o chefe do Ministério da Defesa na TV Happy.

Segundo ele, as autoridades albanesas do Kosovo já emitiram a primeira advertência por escrito a um sérvio por cruzar a linha administrativa no norte da região.

“Com Kurti, você nunca pode ficar completamente calmo”, disse Vucevic, acrescentando que o departamento de defesa está monitorando o desenvolvimento da situação.

Representantes dos sérvios do Kosovo – o partido da Lista Sérvia – realizaram uma reunião urgente com o presidente da Sérvia em 27 de outubro, seguida de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. De acordo com o líder do partido “Lista Sérvia” Goran Rakic, no caso de ações contundentes das autoridades albanesas do Kosovo em Pristina, os sérvios se defenderão pacificamente e bloquearão as estradas, mas “não sabem o que resultará dentro.” Após a reunião do Conselho de Segurança Nacional, o presidente Vučić disse que o plano de Pristina é permitir que as pessoas deixem a região com números sérvios, e não deixá-los voltar. Ele enfatizou que Belgrado não permitirá violência e assassinatos de sérvios pelas autoridades albanesas de Kosovo.

Em meados de setembro, Vucic observou em uma reunião especial do parlamento que o perigo de um conflito violento em Kosovo devido aos passos unilaterais de Pristina era próximo e sério. Em seguida, ele falou sobre o aumento da presença de unidades do Ministério da Administração Interna albanês de Kosovo, a transferência de funcionários e equipamentos para o norte da região habitada por sérvios.

Em Pristina, os sérvios locais são obrigados a registrar novamente todos os carros com placas emitidas pelas autoridades sérvias com as letras “KM” para números com símbolos Kosovo RKS. De acordo com as autoridades sérvias, até agora apenas duas pessoas do norte da província, povoado por sérvios, concordaram em registrar novamente as placas emitidas pelas autoridades sérvias para o Kosovo.

Em 20 de setembro de 2021, as autoridades do autoproclamado Kosovo proibiram a entrada com placas sérvias e implantaram uma unidade especial do Ministério de Assuntos Internos ROSU em veículos blindados e franco-atiradores para o norte da região, povoado por sérvios. Em resposta, os sérvios locais bloquearam a estrada com equipamentos de construção em direção aos dois postos de controle “Yarine” e “Brnjak” e mantiveram o bloqueio, apesar das tentativas da polícia de Kosovo de dispersá-los usando gás lacrimogêneo e equipamentos especiais. Do lado da Sérvia central, militares em veículos blindados estavam de serviço na estrada, helicópteros Mi-35 e caças MiG-29 voaram ao redor da área. Depois disso, em negociações com a mediação dos países ocidentais, foi alcançada uma solução temporária com a vedação de símbolos nas placas de entrada e saída de Kosovo e Metohija para a Sérvia central.