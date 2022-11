Halloween HIMARS dispara doces para crianças (VÍDEO) — CMIO

Uma unidade de artilharia no estado americano de Oklahoma colocou em campo um Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) para uma missão especial de Halloween, de acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais.

O lançador foi implantado pelo Batalhão de Artilharia de Campo 1-78 do Exército dos EUA em Fort Sill para disparar doces enquanto as crianças que estavam vestidas para a noite assustadora corriam para recolher as guloseimas, mostram as imagens.

A base do Exército dos EUA perto de Lawton, Oklahoma abriga várias escolas de artilharia, onde os militares treinam para usar várias peças. Abrange cerca de 94.000 acres (380 quilômetros quadrados) e tem uma população militar de 16.500, com mais 7.000 civis prestando serviços para a base.

O M142 HIMARS é um lançador de foguetes com rodas de 155 mm que os EUA têm fornecido à Ucrânia para armar seus militares contra a Rússia, ganhando elogios e pedidos de ajuda adicional de autoridades em Kiev.

Os foguetes HIMARS usados ​​pela Ucrânia atingiram não apenas alvos militares – na segunda-feira, três foguetes de 155 mm danificaram uma área residencial no centro de Donetsk, rompendo um gasoduto e causando um incêndio, segundo autoridades da cidade. No mesmo dia, foguetes ucranianos atingiram um hotel na cidade de Alchevsk, perto de Lugansk, matando um civil que foi enterrado sob os escombros, informaram autoridades regionais.

Duas semanas atrás, a Ucrânia usou foguetes americanos para atacar uma travessia de um rio na cidade de Kherson, na linha de frente. O ataque noturno matou quatro civis, incluindo uma mulher, e feriu mais de uma dúzia de outras pessoas, informaram autoridades russas na época.