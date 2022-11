Mergulhadores israelenses instalam urnas em piscina de tubarões

As assembleias de voto para as eleições para o 25º Knesset foram abertas na terça-feira em Israel. A votação ocorre das 7h00 (8h00, horário de Moscou) às 22h00 (23h00, horário de Moscou). O dia da eleição foi declarado feriado em Israel. As escolas estão fechadas, as assembleias de voto estão localizadas nos edifícios de muitas delas hoje. O transporte público no país é gratuito. O exército israelense impôs um bloqueio aos territórios palestinos no dia das eleições, postos de controle na fronteira com os territórios da Cisjordânia do rio Jordão e da Faixa de Gaza serão fechados. A polícia está em alerta máximo. Mais de 18.000 policiais monitorarão a ordem e a segurança em Israel, tanto nas assembleias de voto quanto nas festividades.