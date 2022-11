UE ignora seus próprios princípios de livre mercado – Qatar – CMIO

Estabelecer um teto para o preço do gás atrapalharia o livre mercado e prejudicaria o investimento, diz o ministro da Energia, Saad Al Kaabi

nações da UE que desejam “fixar” o mercado de gás ao limitar os preços está agindo contra suas próprias leis que protegem a livre concorrência, disse o ministro da Energia do Catar.

“O livre mercado é sempre a melhor solução, e se você tentar consertar o mercado, estará indo contra todas as leis anticoncorrenciais que os europeus estavam tentando impor aos vendedores – e agora eles estão fazendo isso sozinhos”. Saad Al Kaabi disse à Bloomberg TV no domingo.

A apresentadora Simone Foxman perguntou se ele achava que Bruxelas estava sendo “um pouco hipócrita” com o limite proposto, ao qual o funcionário do Catar respondeu: “Não é um pouco, é muito hipócrita.”

A Comissão Europeia está considerando um teto de preço dinâmico para o gás natural negociado nas bolsas da UE. A medida supostamente reduziria a volatilidade do mercado e a especulação extrema em meio à transição do fornecimento de gasodutos russos. A UE também está avaliando compras conjuntas de gás e compartilhamento obrigatório pelos estados membros para lidar com possíveis escassez.

O ministro do Catar, que também chefia a exportadora estatal de gás natural liquefeito (GNL) QatarEnergy, alertou que a intervenção do governo torna mais difícil para produtores e investidores planejar suas estratégias de negócios. Em última análise, a UE pode se prejudicar causando uma escassez de combustível físico no mercado global, disse ele.













A UE pode achar difícil encher os estoques de gás para as futuras temporadas de inverno, dependendo de quão severo é o clima e como a economia lida com o fechamento de fábricas e a mudança para combustíveis como carvão, observou Al Kaabi. Ao comprar produtos em um mercado líquido, os compradores precisam estar preparados para pagar um prêmio pela garantia de suprimentos, o que convencerá os vendedores a não irem a outro lugar, disse ele.

“Acho que se esforçar para obter a paz na Europa ajudaria drasticamente a reduzir o preço”. ele sugeriu. “Isso não é ciência de foguetes, é muito claro.”

O mercado energético europeu, que já estava sob pressão em 2020 devido às consequências da pandemia de Covid-19, entrou em turbulência após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia.

A UE respondeu cortando os laços comerciais com Moscou, particularmente no setor de energia. Antes do conflito, o gás de gasoduto russo relativamente barato tinha uma fatia importante do mercado da UE, com outros fósseis, como petróleo e carvão presentes na matriz energética.

Autoridades em Bruxelas disseram que os Estados membros devem pagar o preço ao armar a Ucrânia para derrotar a Rússia no campo de batalha. Moscou alertou que os produtos não serão vendidos a compradores que tentarem impor um teto de preço à Rússia.