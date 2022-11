Israelenses votam na quinta eleição parlamentar em menos de quatro anos — CMIO

Israel está realizando uma eleição parlamentar na terça-feira, a quinta em menos de quatro anos, enquanto os partidos esperam finalmente quebrar o impasse do governo e encerrar a prolongada crise política.

De acordo com as últimas pesquisas, divulgadas quatro dias antes da votação, o bloco de partidos da oposição liderado pelo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ganhará 60 assentos no Knesset, o parlamento do país, apenas um a menos da maioria. Seu principal rival, o primeiro-ministro Yair Lapid, e a coalizão que ele lidera, devem conquistar 56 cadeiras.

A participação atingiu 15,9% às 10h, horário local, disse o chefe do Comitê Central de Eleições, Orly Ades. Esta é a maior porcentagem desde 1981, de acordo com o Times of Israel.

Netanyahu, o primeiro-ministro mais antigo do país, que governou na década de 1990 e depois de 2009 a 2021, foi deposto do poder no ano passado. Um novo governo foi formado sob um acordo multipartidário liderado pelo partido Yesh-Atid de Lapid e Yamina de Naftali Bennett. O gabinete incluía membros de um amplo espectro de ideologias políticas, com Bennett e Lapid liderando como PMs alternados.













O trabalho da ampla coalizão, no entanto, foi rapidamente prejudicado por frequentes lutas internas e revoltas de deputados individuais. Em um grande golpe à unidade, o parlamento falhou em junho em aprovar a extensão dos regulamentos aplicados aos colonos israelenses na Cisjordânia. Lapid e Bennett anunciaram a dissolução do Knesset no mesmo mês e convocaram uma nova eleição.

“EU nunca acreditei que Israel está dividido em ‘nós’ e ‘eles’”, Lapid twittou na segunda-feira. “Estou apelando para os eleitores que não votaram em mim no passado e pedindo uma oportunidade de trabalhar junto com você.”

Ele adicionou: “Todos os israelenses merecem o mais básico: um governo de pessoas honestas e trabalhadoras.”

Netanyahu instou os eleitores a apoiá-lo, twittando: “Estamos empatados, tudo depende de você. Vá votar agora mesmo!”

“Estou um pouco preocupado. Mas com a ajuda de todos que nos ouvem, espero que o dia termine com um sorriso”. Netanyahu disse a repórteres depois de votar.