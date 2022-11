Diplomata: ataques aos navios russos foram obra da Ucrânia e Ocidente foi incapaz de desmentir isso

“O que é interessante é que ninguém desmentiu diretamente que os ataques foram realizados por ucranianos com a ajuda de seus protetores ocidentais”, escreveu o diplomata no seu canal de Telegram.

De acordo com ele, as delegações ocidentais simplesmente culparam a Rússia “pela situação em geral”, lembraram os ataques à infraestrutura na Ucrânia e apelaram ao retorno imediato de Moscou ao acordo de grãos.

No final de outubro, a Rússia “claramente extenuou” os representantes ocidentais com as reuniões do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, acrescentou o diplomata russo.