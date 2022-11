Washington está transformando crise energética europeia em oportunidade para os EUA, diz Xinhua

“Os EUA tentam se aproveitar da crise energética para maximizar os lucros. Vendo a verdadeira face do ‘aliado’, os europeus ficam preocupados e indignados”, escreve a agência. Em particular, o presidente da França Emmanuel Macron queixou-se de que o preço do gás natural americano vendido à Europa é três a quatro vezes superior ao do mercado interno estadunidense.