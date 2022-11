Maior produtor de açúcar do mundo estende restrições de exportação – mídia — CMIO

A Índia, maior produtor de açúcar do mundo, estendeu a proibição de exportação do produto por mais um ano até outubro de 2023, informou a Reuters, citando uma notificação do governo.

“A restrição à exportação de açúcar (açúcar bruto, refinado e branco) é estendida além de 31 de outubro de 2022 até 31 de outubro de 2023, ou até novas ordens, o que ocorrer primeiro. Outras condições permanecerão inalteradas”, uma notificação da Direcção-Geral do Comércio Externo (DGFT) anunciada na sexta-feira.

Em maio, Nova Délhi restringiu as exportações de açúcar até o final do mês atual para combater o aumento dos preços domésticos que se seguiu às exportações recordes do adoçante. A medida restritiva, que havia sido imposta pela primeira vez em seis anos, limitou as exportações a 10 milhões de toneladas.

As exportações de açúcar da Índia aumentaram 57%, para 8,6 milhões de toneladas até maio do ano de comercialização em curso de 2021-22, que termina em setembro.

No início deste mês, autoridades do governo e da indústria disseram que a Índia, o segundo maior exportador atrás do Brasil, deve produzir uma safra recorde de açúcar em 2022, o que pode permitir que o país exporte até oito milhões de toneladas.

Depois de desviar quase 4,5 milhões de toneladas de açúcar para a produção de etanol, a Índia deverá fabricar cerca de 36,5 milhões de toneladas da commodity na temporada 2022-23, um aumento de 2% em relação à temporada anterior.

