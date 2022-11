Rússia e China podem quebrar o domínio do dólar – diplomata – CMIO

A transição para o comércio de moedas nacionais entre a Rússia e a China contribuirá para um processo global de desdolarização, disse o Charge d’Affaires da China na Rússia nesta semana em uma conferência sobre as relações russo-chinesas.

“A parceria econômica existente entre a China e a Rússia e o nível de comércio acumulado de longo prazo estabeleceram uma base sólida para aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países”. Sun Weidong disse, observando que o comércio bilateral aumentou dramaticamente, principalmente em suprimentos de energia e agricultura.

“A cooperação energética continua desempenhando um papel importante nas relações entre os dois países, além disso, produtos agrícolas e frutos do mar da Rússia estão entrando cada vez mais no mercado chinês”, disse. disse o diplomata. “Temos cooperação em grandes projetos na área de energia nuclear, construção de aeronaves, motores de foguetes, navegação por satélite… Além disso, os pagamentos são feitos constantemente em moedas locais.”

A Rússia e seus parceiros comerciais vêm ampliando a participação das moedas nacionais em acordos mútuos, na tentativa de se afastar do dólar americano e do euro. Nos últimos anos, Moscou tem seguido constantemente uma política de desdolarização do comércio exterior, especialmente expandindo o uso da moeda chinesa para comprar produtos financeiros denominados em yuan e usá-la como moeda de reserva.

O comércio entre as duas nações atingiu US$ 136 bilhões nos primeiros nove meses deste ano, saltando mais de 30% em termos anuais, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Moscou e Pequim pretendem aumentar o comércio bilateral para uma meta de US$ 200 bilhões este ano.

