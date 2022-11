Os preços do gás da UE permanecerão altos por anos – CEO da Equinor – CMIO

A escassez de oferta é o maior problema de Bruxelas, e o bloco deve estar pronto para pagar mais, segundo Anders Opedal

Os preços do gás natural permanecerão altos na UE por anos devido à queda nas entregas da Rússia, disse o CEO da gigante de energia estatal da Noruega Equinor na sexta-feira.

“O problema fundamental na Europa é a escassez de gás e haverá escassez ao longo do tempo, e se a Europa quiser atrair esse gás, deverá pagar um preço elevado nos próximos anos,” Anders Opedal disse em entrevista coletiva, segundo a Reuters.

Ele disse que a Noruega está atualmente fornecendo volumes recordes de gás para o bloco, mas alertou que as últimas propostas da UE para limitar os preços da commodity podem ser “contraproducente” na luta contra a crise energética.

“Qualquer teto de preço não está realmente resolvendo os problemas fundamentais… Na verdade, pode ser contraproducente aumentar a demanda enquanto a oferta não está aumentando,”, argumentou, conforme citado pela Bloomberg.

A Equinor recentemente ultrapassou a Gazprom da Rússia como o maior fornecedor de gás da UE, mas analistas dizem que não tem capacidade de produção para substituir os fluxos de gás russos. Ainda assim, Opedal prometeu que o “contribuição será produzir o máximo possível.”

Em meio ao aumento dos preços globais de energia, a Equinor registrou um lucro recorde no terceiro trimestre na sexta-feira, informando que seus ganhos ajustados de julho a setembro subiram para US$ 24,3 bilhões, de US$ 9,77 bilhões no terceiro trimestre de 2021.

