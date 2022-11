Nação da UE emite alerta sobre interrupção de energia potencialmente mortal – Bloomberg – CMIO

O operador da rede finlandesa diz que os apagões são necessários para evitar um desastre em grande escala

Se a Finlândia cancelar seus cortes de energia rotativos planejados no inverno, isso poderia levar a uma interrupção nacional em larga escala, alertou a operadora da rede elétrica do país, segundo a Bloomberg.

Se as interrupções não ocorrerem, os apagões descontrolados resultantes significariam “as pessoas podem morrer”, Arto Pahkin, gerente de operações de rede da Fingrid, disse à agência de notícias.

A concessionária alertou repetidamente sobre possíveis apagões durante o próximo inverno, citando “grandes incertezas relacionadas à disponibilidade de eletricidade”. Os avisos vieram depois que a Rússia interrompeu o fornecimento de eletricidade à Finlândia em maio devido ao não pagamento pela energia fornecida ao país durante esse mês.

Embora a energia russa represente apenas uma pequena fração da oferta total da nação nórdica, a perda de entregas ameaça ter um impacto enorme, com os finlandeses forçados a escolher entre várias opções ruins.













As temperaturas na Finlândia no inverno geralmente caem abaixo de -20C, enquanto as cidades recebem menos de seis horas de luz por dia nos meses mais escuros do ano. Isso torna a Finlândia particularmente vulnerável à crise energética da UE, com uma perda de energia potencialmente expondo os moradores a condições de risco de vida em questão de horas.

Ao mesmo tempo, a Finlândia está muito melhor preparada para quedas de energia do que outros estados membros da UE. Embora a nação não tenha sofrido uma falha na rede nacional desde 1974, a população sempre foi incentivada a planejar esse risco. Ao contrário da vizinha Suécia e Noruega, o país tem poucos recursos de energia doméstica e tem que importar quase toda a sua energia de combustível fóssil.

Espera-se algum alívio durante os próximos meses, quando a nação nórdica finalmente colocar o maior reator nuclear da Europa na Usina de Olkiluoto em uso regular após um atraso de quase 14 anos.

