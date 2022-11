Navios de GNL à espera de preços mais altos da UE para descarregar – Reuters – CMIO

Um excesso de navios-tanque está flutuando na costa espanhola como resultado da estratégia comercial

Vários navios carregados de gás natural liquefeito (GNL) que circulam na costa da Espanha provavelmente ficarão lá até o final de novembro, enquanto esperam que os preços do gás europeu subam, informou a Reuters na quarta-feira, citando fontes do setor.

Um engarrafamento de navios-tanque de GNL está se formando na costa espanhola há semanas, com navios esperando para descarregar sua carga. A Espanha possui as maiores instalações de armazenamento de GNL da União Europeia.

O excesso de GNL na costa pode ser parte de uma estratégia comercial dos fornecedores, já que os navios estão esperando até que os preços aumentem para descarregar, disseram fontes do setor à Reuters.

Os preços do gás natural estão em seu nível mais baixo na Europa desde junho, tendo caído 28% em uma semana, em parte devido a temperaturas acima do normal e altos níveis de estoque, já que o armazenamento de gás da UE está quase 95% cheio, de acordo com a Rystad Energy .













“Se um único navio ocioso descarregar sua carga, o preço cairá imediatamente afetando as outras cargas na fila e esse efeito dominó é tão doloroso em termos de custo de oportunidade,”, disse uma das fontes à Reuters.

Apenas esperando para entregar em dezembro em vez de novembro, a diferença no lucro pode ser da ordem de dezenas de milhões de dólares por remessa, disse Michelle Wiese Bockmann, do jornal de remessas Lloyd’s List, à BBC.

O acúmulo de navios foi atribuído principalmente à falta de capacidade de armazenamento de GNL na Europa. Os países da UE fizeram uma onda de compra de GNL durante o verão para encher suas reservas antes do inverno, devido à redução do fornecimento da Rússia. Mas, como o bloco depende há muito tempo do gás de gasoduto, as capacidades de regaseificação e armazenamento do continente não podem dar conta, explicou a Reuters.

