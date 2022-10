Autoridade alemã oferece solução controversa para crise do gás – mídia — CMIO

O ministro das Finanças, Christian Lindner, pede que o gás natural seja obtido na Alemanha usando fracking

A Alemanha deve estudar a questão da produção de gás de xisto doméstico usando fracking, que atualmente é proibido no país, disse o ministro das Finanças, Christian Lindner, em entrevista ao grupo de mídia Funke, citado pela TASS.

A tecnologia permite que petróleo e gás sejam extraídos da rocha de xisto, quebrando-a com líquido pressurizado, incluindo água e produtos químicos. A técnica é usada na Alemanha desde a década de 1960 para extrair gás natural de reservas convencionais, incluindo arenito e pedras carbonatadas. Cerca de um terço do gás natural produzido no país vem de reservas exploradas por fracking.

No entanto, "fraturamento não convencional" em camadas de xisto e carvão, que usa técnicas de perfuração horizontal, foi colocada em moratória em 2011 e depois amplamente proibida na Alemanha devido a riscos ambientais, como poluição da água ou mesmo terremotos.













“Temos depósitos significativos de gás na Alemanha que podem ser extraídos sem colocar em risco a água potável”, disse Lindner. “Seria bastante irresponsável abster-se do fracking por causa de compromissos ideológicos.”

Segundo o responsável, a produção é possível “em vários” campos, com a Alemanha capaz de atender a necessidades relativamente grandes de suas próprias fontes, o que seria útil à luz da situação em todo o mundo.

A ligação ocorre em meio a uma crise energética sem precedentes resultante de uma redução nas importações de energia da Rússia, anteriormente o maior fornecedor do bloco. O conflito na Ucrânia resultou em uma guerra de sanções total contra Moscou, visando commodities, incluindo petróleo e gás, e contribuindo para o aumento dos preços da energia na UE e em todo o mundo.

Em abril, o vice-chanceler alemão e ministro da Energia, Robert Habeck, rejeitou a ideia de extrair gás de xisto na Alemanha por meio de fraturamento hidráulico devido a preocupações ambientais. Ele ressaltou que levaria anos até que fosse possível obter as licenças necessárias e estabelecer a produção usando o método.

