Gigante dos produtos químicos culpa a queda dos lucros pelos altos preços do gás – CMIO

A maior produtora de produtos químicos do mundo, a BASF, atribuiu seus fracos ganhos no terceiro trimestre ao aumento dos preços do gás na UE. A empresa disse que está buscando cortes de custos de longo prazo em suas unidades europeias.

A multinacional alemã, que produz uma ampla gama de produtos, de petroquímicos básicos a fertilizantes e colas, disse que seguirá em frente com um plano de redução de custos para combater o crescimento lento, os altos custos de energia e o excesso de regulamentação.

“Estas condições de enquadramento desafiadoras na Europa colocam em risco a competitividade internacional dos produtores europeus e nos obrigam a adaptar nossas estruturas de custos o mais rápido possível e também de forma permanente.” o CEO da empresa, Martin Brudermueller, disse em um comunicado na quarta-feira, acrescentando que os preços do gás spot eram cinco a seis vezes maiores do que nos EUA.

De janeiro a setembro, as instalações europeias da gigante química absorveram custos adicionais de cerca de € 2,2 bilhões (US$ 2,2 bilhões). As instalações incluem o maior complexo da empresa em Ludwigshafen, no sudoeste da Alemanha, onde produz desde vitaminas, espumas químicas e plásticos de engenharia até pesticidas.

A BASF disse no início deste mês que estava lançando um programa de redução de custos que estará em vigor até o final de 2024. O plano visa uma economia anual de € 500 milhões, ou cerca de 10% dos custos, e implicará cortes de empregos. A empresa disse que também estudará a reestruturação de suas instalações químicas na região a longo prazo, devido aos altos preços da energia.

Na quarta-feira, a empresa divulgou resultados do terceiro trimestre com receita antes dos impostos diminuindo em € 538 milhões (US$ 539 milhões) ano a ano, para € 1,2 bilhão (US$ 1,2 bilhão). O lucro líquido diminuiu € 344 milhões (US$ 344 milhões) em comparação com o mesmo período de 2021, para € 909 milhões (US$ 911 milhões).

