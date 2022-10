‘A inflação veio do nada’ – Lagarde – CMIO

Putin e a pandemia estão por trás do agravamento da crise de custo de vida na UE, afirma o chefe do Banco Central Europeu

O Banco Central Europeu (BCE) dobrou sua taxa básica de juros para o nível mais alto em mais de uma década em uma tentativa de combater a inflação crescente, explicou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Em outubro, a taxa de inflação na Zona Euro atingiu 10,7%, segundo dados preliminares oficiais, divulgados na segunda-feira.

Em entrevista à emissora estatal irlandesa RTE na sexta-feira, Lagarde disse: “Fazemos isso porque estamos combatendo a inflação” que teve “praticamente surgem do nada.” Ela apontou para uma recuperação econômica mais rápida do que o esperado da pandemia como uma causa ao lado “a crise energética causada pelo Sr. Putin que decidiu de forma injustificável invadir outro país.”

O chefe do BCE acrescentou: “Isso é o que ele [Putin] está a tentar fazer, causar o caos e destruir o máximo possível da Europa. Esta crise de energia está causando uma inflação massiva que temos que derrotar.”













Ela passou a dizer que “Qualquer um que esteja se comportando dessa maneira tem que ser impulsionado por forças do mal” e que o “doente” presidente russo é um “pessoa assustadora”.

Discutindo seus encontros anteriores com o líder russo, Lagarde o descreveu como um “pessoa incrivelmente super informada” com “olhos brilhantes e gelados”.

Depois de expressar sua opinião, Lagarde, no entanto, ressaltou que está “apenas um banqueiro central”, e “não deveria estar dizendo todas essas coisas.”

Na quinta-feira, o BCE anunciou mais uma alta de juros, levando as taxas da Zona do Euro ao nível mais alto desde 2009. Segundo Lagarde, elas visam trazer a inflação de volta para “níveis razoáveis ​​para que o custo de vida não seja tão alto quanto para as pessoas.” Em outubro, a inflação na zona do euro atingiu 10,7%, segundo dados preliminares do Eurostat.

A UE culpou a Rússia pela crise de energia em espiral em todo o continente. No entanto, muitos economistas apontam as respostas da política fiscal do bloco como uma das principais razões por trás da crise. Moscou também criticou a “ilógico e muitas vezes absurdo” movimentos de nações ocidentais, dizendo que as sanções impostas pelos EUA, UE e outros países à Rússia saíram pela culatra e resultaram em uma crise energética abrangente, bem como em inflação recorde em todo o Ocidente.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT