OMS emite alerta sobre tuberculose — CMIO

O número de pessoas infectadas com tuberculose (TB) aumentou globalmente pela primeira vez em quase duas décadas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O watchdog registrou um aumento de 4,5% ano a ano em 2021, com alguns especialistas alegando que pouca atenção está sendo dada à situação terrível, já que a doença afeta principalmente as regiões mais pobres.

Em seu relatório publicado na quinta-feira, a OMS revelou que um total de 10,6 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose no ano passado, com mais 1,6 milhão sucumbindo à doença. Este último valor subiu pelo segundo ano consecutivo. A agência de saúde da ONU esclareceu que a pandemia de Covid-19 contribuiu para o aumento das mortes relacionadas à tuberculose, uma vez que os bloqueios impediram muitos pacientes de obter um diagnóstico ou receber tratamento.

Comentando as conclusões do relatório, a Dra. Lucica Ditiu, diretora executiva da Stop TB Partnership, lamentou que “Apesar dessa tendência surpreendentemente ascendente das taxas de mortalidade e infecção por TB, o financiamento para combater a TB diminuiu em 2020 e 2021 de um nível já pateticamente baixo.”













Falando ao jornal britânico The Guardian, ela questionou se a falta de recursos se devia ao fato de que a infecção “afeta principalmente pessoas pobres de países mais pobres, e é mais confortável simplesmente negligenciá-los.”

As preocupações de Ditiu foram ecoadas por Mel Spigelman, presidente da TB Alliance, que descreveu a tuberculose como o “doença por excelência da pobreza,” e sugeriu que isso significa que não tem o “pressão política e incentivos financeiros por trás disso que fazem doenças que afetam as partes mais ricas da sociedade global.”

De acordo com um relatório do Grupo de Ação de Tratamento e da Parceria Stop TB emitido em dezembro de 2021, o valor total do financiamento global para pesquisa em tuberculose foi de US$ 915 milhões em 2020 – ficando muito aquém da meta de US$ 2 bilhões estabelecida pela ONU em 2018. No entanto, , a maior parte desse dinheiro acabou sendo investido em vacinas contra a Covid, em vez de pesquisa de vacinas contra tuberculose, alegaram os grupos.

A OMS também relatou um declínio no financiamento global para serviços essenciais de tuberculose de US$ 6 bilhões em 2019 para US$ 5,4 bilhões em 2021.

A tuberculose é uma doença viral e potencialmente mortal, que afeta principalmente os pulmões. Indivíduos desnutridos e aqueles com um sistema imunológico enfraquecido estão particularmente em risco de infecção.