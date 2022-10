Mais de 150 mortos após a debandada do Halloween na Coreia do Sul — CMIO

Os foliões foram esmagados no distrito internacional do centro de Seul, conhecido como ‘cidade ocidental’ para os habitantes locais

Pelo menos 151 pessoas morreram e 82 ficaram feridas em uma debandada na capital sul-coreana Seul na noite de sábado durante as comemorações do Dia das Bruxas, informou o corpo de bombeiros local.

O incidente ocorreu em um beco estreito perto do Hamilton Hotel, no distrito de Itaewon, a área mais internacional da cidade, perto da base militar americana de Yongsan Garrison.

De acordo com o Korea Herald, cerca de 100.000 pessoas lotaram a área ao longo do dia para comemorar o primeiro fim de semana do Halloween sem o mandato de máscara e as medidas de distanciamento social que estavam em vigor durante a pandemia de Covid-19.

Não está claro exatamente o que causou a debandada. Testemunhas oculares disseram que a área ficou tão lotada que os socorristas não conseguiram chegar imediatamente às vítimas e tentar reanimar.

Segundo a mídia local, pelo menos 19 dos mortos eram estrangeiros, incluindo cidadãos do Irã, Uzbequistão, China e Noruega. A embaixada de Moscou em Seul confirmou a morte de dois cidadãos russos.

A maioria das vítimas estava no final da adolescência e 20 anos, de acordo com a agência de notícias Yonhap. Dezenas de feridos foram encaminhados para hospitais da capital, com pelo menos 19 feridos graves.

O presidente Yoon Suk-yeol presidiu uma reunião de resposta de emergência logo após a tragédia. “A principal prioridade é transportar e resgatar os pacientes e fornecer tratamento médico imediato para as pessoas afetadas”. disse ele, de acordo com um porta-voz.

O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, abreviou sua viagem à Europa e decidiu retornar à cidade, disseram autoridades.