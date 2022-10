Biden ‘indignado’ com ação russa — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que há absolutamente “sem mérito” à decisão de Moscovo de suspender o acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro.

A Rússia alertou anteriormente que a rota de transporte poderia ser abusada por contrabandistas e suspendeu o acordo no sábado, após o que chamou de “ataque terrorista” nas embarcações envolvidas na garantia da segurança do corredor.

“É puramente ultrajante… Vai aumentar a fome”, Biden a repórteres em Delaware no sábado. “Não há mérito no que eles estão fazendo. A ONU negociou esse acordo e isso deve ser o fim dele.”

A Rússia anunciou no sábado que interrompeu o cumprimento do pacto, intermediado pela ONU e Türkiye no início deste ano. A medida ocorreu depois que Kiev lançou um grande ataque de drones à Frota do Mar Negro e embarcações civis envolvidas na garantia de passagem segura para cargas agrícolas dos portos ucranianos, explicou o Ministério da Defesa russo.













As autoridades ucranianas não confirmaram nem negaram a realização do ataque, mas chamaram a decisão da Rússia de suspender o acordo de grãos “chantagem primitiva”.

O presidente Vladimir Zelensky disse que dezenas de navios estão atualmente encalhados, alguns por mais de três semanas, e acusou a Rússia de montar um “bloqueio deliberado” trazer um “fome em larga escala na África e na Ásia”.

Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia explicou que os especialistas de Moscou envolvidos na verificação de navios que navegam sob o acordo estão sendo pressionados por um “artificial” aglomeração de navios no porto de Istambul, aparentemente para empurrá-los para controlos de carga menos rigorosos.

Após a explosão na estratégica ponte da Crimeia no início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que, se a Ucrânia usar corredores de grãos para contrabandear explosivos, “colocaria em questão a própria existência desses corredores.”

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) acusou a inteligência militar ucraniana de planejar o atentado. Os explosivos, alegou, se originaram na cidade portuária de Odessa e viajaram pela Bulgária, Geórgia e Armênia antes de chegar ao destino alvo.













O acordo inovador entre Moscou e Kiev foi alcançado em Istambul em julho com a mediação da ONU e Türkiye. O objetivo era liberar as exportações agrícolas via Mar Negro da Rússia e da Ucrânia – dois dos principais exportadores de grãos do mundo – que estavam paralisadas devido ao conflito entre as duas nações.

O acordo foi elogiado como crítico para aliviar a crise alimentar global e ajudar as nações mais pobres do mundo a evitar a fome.

O líder russo, no entanto, acusou repetidamente as nações ocidentais de assumir o controle de grãos exportados da Ucrânia, em vez de permitir que sejam entregues a países em desenvolvimento. No final do mês passado, ele disse que dos 203 navios que deixaram os portos ucranianos em 23 de setembro, apenas quatro foram para os países mais pobres.

O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, sinalizou no sábado que Moscou está pronta, com a ajuda de Türkiye, para enviar aos países mais pobres do mundo até 500.000 toneladas de grãos nos próximos quatro meses. Ele observou que, considerando a safra deste ano, a Rússia “está totalmente pronto para substituir o grão ucraniano” e agende entregas para “todos os países interessados” a um preço razoável.