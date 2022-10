Telefone de Liz Truss ‘hackeado por russos’ – mídia – CMIO

A oposição levantou questões sobre por que a informação foi retida até agora

Suspeitos de hackers estrangeiros supostamente obtiveram um ano de “discussões altamente sensíveis” da ex-primeira-ministra britânica Liz Truss, de acordo com o Mail on Sunday.

A violação de segurança foi supostamente descoberta no verão, quando o então secretário de Relações Exteriores Truss estava lutando pela liderança conservadora, e levou Boris Johnson, o primeiro-ministro na época, a ordenar um apagão completo da mídia devido à sensibilidade do assunto, o Mail on Sunday relatou, citando fontes de segurança não identificadas.

As mensagens obtidas pelos hackers supostamente incluíam mensagens de Truss “discussões altamente sensíveis com altos ministros internacionais das Relações Exteriores sobre a guerra na Ucrânia, incluindo discussões detalhadas sobre remessas de armas”, de acordo com o papel.

Embora os detalhes da invasão permaneçam obscuros, acredita-se que os culpados tenham baixado até um ano de gravações, incluindo conversas privadas nas quais Truss e seu aliado político Kwasi Kwarteng criticaram Johnson.

O relatório atribuiu a culpa a atores estatais estrangeiros “supostamente trabalhando para a Rússia de Vladimir Putin”, embora um especialista cibernético citado pelo jornal também tenha citado outros suspeitos usuais, como “China, Coreia do Norte e Irã, que teriam grande interesse em saber o que o secretário de Relações Exteriores está comunicando.”













Embora o incidente tenha despertado preocupações de possível chantagem, foi ordenado um apagão de notícias, porque era “não é uma boa aparência para os serviços de inteligência se o telefone do secretário de Relações Exteriores pode ser tão facilmente saqueado por mensagens pessoais embaraçosas”, o Mail citou uma fonte como dizendo.

Um porta-voz do governo se recusou a comentar “acordos de segurança dos indivíduos”, insistindo que o governo britânico “sistemas robustos para proteção contra ameaças cibernéticas”.

Os partidos da oposição britânica já exigiram uma investigação independente urgente sobre as alegações.













A secretária do Interior do Partido Trabalhista, Yvette Cooper, disse que há “sérias questões de segurança sobre por que e como essas informações foram vazadas ou divulgadas agora, que também devem ser investigadas com urgência”.

Enquanto isso, a porta-voz de relações exteriores do Partido Liberal Democrata, Layla Moran, disse: “se essa informação for ocultada do público para proteger a oferta de liderança de Liz Truss, isso seria imperdoável”.

Truss substituiu Johnson como líder conservador e tornou-se primeiro-ministro em 6 de setembro, apenas para renunciar 45 dias depois, tornando-se o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história do Reino Unido.