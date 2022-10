Senadores dos EUA pedem que Biden feche um centro de chips localizado na China — CMIO

Um grupo de senadores republicanos quer fechar um centro de chips para esnobar a Huawei, mas falhou em todos os momentos para manter a gigante das telecomunicações para baixo

Um grupo de senadores dos EUA – Marsha Blackburn, Tom Cotton, Bill Hagerty, Ted Cruz e Marco Rubio – enviou uma carta aberta ao presidente Joe Biden na segunda-feira pedindo que seu governo “agir rapidamente para impedir que a Huawei construa a planta de semicondutores da Pengxinwei IC Manufacturing Company (PXW)”.

Como dizem na carta, “A abertura desta fábrica colocaria os Estados Unidos em desvantagem no combate à Huawei, avançaria a campanha de fusão militar-civil da China comunista, colocaria as empresas americanas de semicondutores em desvantagem e representaria uma preocupação de segurança nacional”.

Mais especificamente, citando um relatório da Bloomberg, a carta diz: “A Huawei começou a construção há mais de sete meses em uma fábrica onde se espera que a PXW produza em massa chips tão avançados quanto 14 nanômetros e 7 nanômetros.” Isso seria, como dizem, “representam um salto perigoso na fabricação chinesa de semicondutores, já que os fabricantes de chips chineses até agora só conseguiram produzir chips de 7 nanômetros em quantidades limitadas”.

Com essa nova tecnologia em mãos, “A Huawei pode retomar sua marcha em direção ao domínio do mercado 5G, e o PCC avançará em seu plano para controlar as telecomunicações globais e estender sua espionagem econômica e repressão.”













A partir do enquadramento desta carta, alguém poderia pensar que está sendo construído bem debaixo do nariz do governo americano no meio do Texas ou em Washington, DC. Mas não, na verdade está sendo construído… em Shenzhen, uma cidade no Delta do Rio das Pérolas, na China. Diante disso, parece que não há muito que esses senadores possam fazer (além de enviar uma carta com palavras fortes) para fechar a instalação.

Ainda assim, eles dão alguns pontos específicos sobre o que poderia ser feito. Os senadores denunciaram a falta de esforço ou entusiasmo de Biden no combate à construção da instalação, observando que o Departamento de Comércio poderia adicionar o PXW à lista de entidades do Bureau of Industry and Security (BIS) ou à lista de subsidiárias da Huawei sob a Regra de Produtos Diretos Estrangeiros. . Isso permitiria que a administração suspendesse as remessas e transações com a instalação, sancionando-a efetivamente e reduzindo-a em termos de acesso a recursos e investimentos.

Mas isso é até onde vai. Como a Huawei já demonstrou, pode ter sucesso apesar das sanções dos EUA – não apenas em termos de sua própria pesquisa e desenvolvimento, mas em termos de ser um negócio viável. A gigante das telecomunicações com sede em Shenzhen, cujo nome se traduz literalmente do mandarim para “A China promete”, é um símbolo da ascensão meteórica de Pequim ao longo dos anos de um país relativamente pobre para a segunda maior economia do mundo em termos de produto interno bruto nominal e um centro de inovação.

Em 2021, apesar das sanções dos EUA, a empresa registrou um declínio geral nas vendas, mas teve lucros recordes. De fato, todos disseram que a empresa disse em março que seus lucros líquidos aumentaram 75,9% ano a ano, apesar das alegações infundadas de “preocupações com segurança” circulado por agências de inteligência e mídia dos EUA em praticamente todos os países onde a Huawei realiza negócios.













E não apenas isso, a Huawei está encontrando soluções alternativas para as sanções dos EUA. Isso é evidenciado pelas sanções impostas por Washington centradas em semicondutores e na perda de acesso, por exemplo, ao sistema operacional Android. Isso levou a empresa a desenvolver seu próprio HarmonyOS interno, que agora é o sistema operacional de dispositivos móveis que mais cresce no mundo. (Apontei esse desenvolvimento na época como um símbolo importante do sucesso das políticas de reforma e abertura da China e mantenho isso hoje).

Portanto, com tudo isso em mente, as chances de o Departamento de Comércio conseguir fechar uma fábrica chinesa na China são menos do que pequenas. É impossível.

A única coisa que o lado americano poderia fazer, na realidade, para deter o desenvolvimento desta usina seria lançar uma bomba nuclear tática sobre ela e observá-la – e o que resta de qualquer vestígio de credibilidade americana em livre comércio, direitos de propriedade intelectual e praticamente qualquer problema que você deseja apontar – explodir em pedacinhos. Qualquer coisa menos que isso é basicamente apenas arrogância.