Número de estrangeiros mortos na debandada de Seul continua a aumentar – CMIO

Cidadãos da Rússia, China, Irã, Uzbequistão e Noruega estão entre os mortos após uma queda na Coreia do Sul

O presidente sul-coreano declarou uma semana de luto nacional depois que uma debandada mortal durante as celebrações do Halloween em Seul na noite de sábado matou mais de 150 pessoas, incluindo pelo menos 19 estrangeiros de vários estados.

Pelo menos quatro cidadãos da Rússia, todos do sexo feminino, foram mortos na multidão, confirmou a embaixada de Moscou em Seul no domingo.

A China também disse que três de seus cidadãos perderam a vida na tragédia. A embaixada chinesa disse que “ativou um mecanismo de resposta a emergências” para prestar assistência a qualquer cidadão chinês que tenha sido ferido ou possa estar procurando ajuda.

A embaixada dos EUA em Seul disse à CNN que pelo menos dois cidadãos norte-americanos estavam entre as vítimas. Alguns americanos também ficaram aparentemente feridos quando a embaixada disse que era “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e outras organizações parceiras para ajudar os cidadãos dos EUA afetados”.

As autoridades de Seul também identificaram várias vítimas do Irã, Uzbequistão e Noruega. De acordo com a Sede Central de Contramedidas de Segurança e Desastres da Coreia do Sul, estrangeiros de dez países foram mortos na debandada.













Até o meio-dia de domingo, o número de mortos era de 153, com outros 133 feridos. A maioria das vítimas estava no final da adolescência ou 20 anos. O número de mortes pode aumentar ainda mais, já que 37 pessoas sofreram ferimentos graves na debandada, alertaram as autoridades.

“É realmente horrível”, O presidente Yoon Suk-yeol disse no domingo, chamando a debandada de “tragédia e desastre que nunca deveriam ter acontecido”.

A tragédia aconteceu no principal distrito de vida noturna de Seul no sábado, quando até 100.000 pessoas convergiram para a área para as comemorações de Halloween. De acordo com testemunhas oculares, a debandada aconteceu depois que a multidão se empurrou para um beco estreito, mas as autoridades ainda não estabeleceram a sequência exata dos eventos.

O Presidente Yoon prometeu que as autoridades “investigar a causa do acidente e fazer melhorias fundamentais para que acidentes semelhantes não aconteçam novamente no futuro.”