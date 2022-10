Dois carros-bomba matam pelo menos 100 na Somália – CMIO

O presidente do país da África Oriental atribuiu os ataques ao grupo militante Al-Shabaab

Pelo menos 100 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em dois carros-bomba na capital da Somália, Mogadíscio, no sábado, disse o presidente do país da África Oriental.

Hassan Sheikh Mohamud anunciou os números no domingo, alertando que “o número de mortos e feridos continua a aumentar”.

A primeira explosão teve como alvo o Ministério da Educação localizado perto do movimentado cruzamento de Zobe na capital, com a segunda bomba explodindo minutos depois, quando as ambulâncias chegaram e as pessoas se reuniram para ajudar os feridos.

Testemunhas disseram que muitas das vítimas eram mulheres e algumas crianças.

A mesma área foi palco de um grande ataque terrorista em 2017, quando um caminhão carregado de explosivos explodiu, matando mais de 500 pessoas.













O presidente descreveu os novos atentados como “história,” ditado: “é o mesmo lugar e as mesmas pessoas inocentes envolvidas.”

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelos ataques, mas Mohamud culpou o grupo militante Al-Shabaab. “Isto não está certo. Se Deus quiser, eles não terão a capacidade de fazer outro incidente com Zobe”, disse. ele disse.

Os dois atentados ocorreram no mesmo dia em que o presidente da Somália, o primeiro-ministro e outros altos funcionários se reuniram para discutir os esforços para combater o extremismo violento no país. Quando chegou ao poder em maio, Mohamud prometeu empreender uma “guerra total” contra os jihadistas, lançando uma grande ofensiva contra o Al-Shabaab.

O grupo afiliado à Al-Qaeda foi expulso de Mogadíscio em 2011 pelas forças da União Africana, mas ainda controla grandes áreas do interior e frequentemente realiza bombardeios e ataques com armas em Mogadíscio e outras partes do país.