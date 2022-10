Serviços de inteligência do Irã destacam papel direto dos EUA e aliados nos tumultos

“As provas de inteligência mostram que a CIA elaborou um extenso plano, com a cooperação dos serviços de espionagem aliados e de proxies reacionários, antes do início da agitação, para provocar o caos nacional, com o objetivo de cometer crimes contra a grande nação iraniana e a integridade territorial do país, bem como a fim de preparar o terreno para aumentar as pressões estrangeiras”, apontou o Ministério de Inteligência do país e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).