Manifestantes franceses entram em confronto com a polícia por causa das instalações de água — CMIO

Uma manifestação contra ‘megabacias’ no oeste da França se tornou violenta, com dezenas de feridos em ambos os lados

Milhares de ativistas franceses marcharam contra a implantação de reservatórios de água gigantes para uso agrícola na parte ocidental do país no sábado, apesar de uma proibição oficial, resultando em confrontos com a polícia e dezenas de feridos.

Segundo o grupo ativista Bassines Non Merci, mais de 7.000 pessoas se reuniram para protestar contra a construção de ‘megabacias’ de água na vila de Sainte-Soline, no departamento de Deux-Sevres, antes que algumas delas conseguissem invadir o canteiro de obras.

Ao fazer isso, eles desafiaram uma proibição imposta pelo prefeito do departamento Emmanuelle Dubee na sexta-feira, que disse que cerca de 1.500 policiais fariam o possível para impedir os manifestantes. Em uma tentativa de justificar a medida, ela disse que tais manifestações se mostraram violentas no passado, acrescentando que os ativistas poderiam “atacar a polícia” e “degradar parte das instalações agrícolas que estavam a caminho”.

Como resultado, houve confrontos entre ativistas e agentes da lei. De acordo com o Ministro do Interior Gerald Darmanin, 61 oficiais ficaram feridos, 22 deles gravemente. "Este número mostra que não foi uma manifestação pacífica, mas uma manifestação muito violenta", ele disse.













Enquanto isso, os manifestantes relataram que cerca de 30 foram feridos por projéteis disparados pela polícia.

A reserva de água faz parte do projeto organizado por agricultores franceses para reduzir significativamente o uso de água da rede no verão. No entanto, os opositores descreveram o projeto como um “agarrar água” pelo “agroindústria.”

Eles também argumentaram que isso poderia privar as comunidades locais de acesso à água, uma preocupação que ganhou mais urgência depois que a França passou por uma seca sem precedentes neste verão. Na época, dezenas de municípios ficaram sem água potável enquanto as autoridades do país impunham restrições ao consumo.