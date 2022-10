EUA pedem que militares indianos enfrentem ‘desafios conjuntos’ – CMIO

O Pentágono quer se concentrar na “cooperação marinha a marinha” com Nova Délhi, disse um oficial de defesa dos EUA à mídia indiana

Os EUA querem que a Índia desempenhe um papel de segurança mais proeminente na região do Indo-Pacífico, em vista de “desafios” que podem exigir uma “resposta conjunta” dos dois países, disse um funcionário do Pentágono à agência de notícias PTI em uma longa entrevista em Domingo.

Washington está encorajando Nova Délhi a assumir um “papel estabilizador mais amplo” e atuar como um “provedor de segurança de rede”, não apenas no Oceano Índico, mas também na região do Indo-Pacífico, o “alto funcionário da defesa”, cuja identidade não foi revelada, disse.

As forças armadas dos EUA estão particularmente focadas em “avançar a interoperabilidade” entre as forças das duas nações através de exercícios conjuntos, para torná-los “preparados para os tipos de desafios que enfrentaremos no futuro, que exigirão respostas conjuntas de ambos os lados”, explicou o funcionário.

O Pentágono está particularmente interessado em “marinha a marinha” cooperação quando se trata de “frente operacional”, ele adicionou. Os EUA também querem permitir “maior cooperação logística e operacional entre nossas marinhas.”

O funcionário parou de citar qualquer “desafios” A Índia pode enfrentar, em que pode exigir o apoio dos EUA. Nem ele descreveu como as duas nações poderiam responder a essas “desafios”.













As áreas em que os EUA buscam laços de defesa mais estreitos com a Índia incluem apoio à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e “outros tipos de configurações multilaterais”, Incluindo “ainda mais informal” aqueles, disse o funcionário. O diálogo entre os dois poderes também envolve “tecnologias emergentes no domínio do espaço e do ciberespaço”.

O funcionário dos EUA continuou dizendo que Washington entende que “todo país deseja ter uma base industrial doméstica forte”, e que a América é “sempre trabalhando muito” para preencher “os requisitos dos nossos amigos indianos”, sem fornecer detalhes.

A entrevista ocorre no momento em que Washington busca conquistar nações da região do Indo-Pacífico em meio a tensões contínuas com Pequim. As relações entre os EUA e a China, que já estavam tensas há vários anos, despencaram em agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou a ilha autônoma de Taiwan, desafiando as advertências de Pequim de que a viagem encorajaria os separatistas em Taipei e prejudicaria Relações EUA-China.

A China, que considera Taiwan parte de seu território soberano, respondeu cortando os laços militares e climáticos com Washington. As relações entre as duas nações são ainda mais limitadas pelo que os EUA chamam de operações de liberdade de navegação, durante as quais enviam navios de guerra para o Mar da China Meridional. Em agosto, dois cruzadores norte-americanos navegaram pelo Estreito de Taiwan, separando a ilha da China continental.