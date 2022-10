Bloomberg: Reino Unido sofre com maior subida de taxas de juro em décadas, pode já estar em recessão

Os domicílios já estão pagando mais por novas hipotecas, e as empresas também se queixam dos crescentes custos do crédito. O novo governo de Rishi Sunak procura reduzir a despesa para evitar que os crescentes juros continuem aumentando os custos do serviço da dívida. Trata-se da primeira vez em décadas que tanto o Banco de Inglaterra como o Tesouro do Reino Unido tentam desacelerar a economia, em ambos os casos para reduzir a inflação.