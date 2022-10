Turquia diz poder fornecer energia à Europa, lembrando que tem dependência do gás russo

Em entrevista ao jornal saudita Arab News, Nureddin Nebati, ministro do Tesouro e das Finanças da Turquia, advertiu a União Europeia sobre o inverno que se avizinha e a dependência do gás russo.

Anteriormente, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, presidentes da Rússia e da Turquia, respetivamente, pediram o começo dos trabalhos da criação de um centro de gás na Turquia, através do qual, entre outras coisas, a Rússia poderia transportar gás dos gasodutos Nord Stream (Corrente do Norte) para a região do mar Negro e para a Turquia. Erdogan acredita que a Europa poderia receber gás russo através da Turquia.