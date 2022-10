Míssil abatido por sistema de defesa aérea ucraniano caiu na Moldávia

“Esta manhã, um míssil derrubado pelo sistema de defesa aérea ucraniano caiu nos arredores ao norte da vila de Naslavcha, na Moldávia (o ponto mais ao norte da república – ed.), Localizado na fronteira com a Ucrânia. No momento, há sem vítimas, mas as janelas de várias casas em Naslavcha foram quebradas”, informou o canal Telegram do Ministério da Administração Interna.