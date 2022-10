EUA e China discutem rivalidade bilateral — CMIO

Os principais diplomatas dos países abordaram os esforços para “gerenciar a competição com responsabilidade”, disse o secretário de Estado Antony Blinken

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou por telefone com seu colega chinês Wang Yi na segunda-feira, abordando as tensões entre os países e discutindo o conflito na Ucrânia.

Os principais diplomatas falaram sobre “nossos esforços para gerenciar com responsabilidade a competição entre nossos dois países” assim como “Guerra da Rússia contra a Ucrânia”, Blinken escreveu no Twitter, acrescentando que outro item da agenda foi “apoio ao Haiti”, que foi engolido pela violência de gangues, turbulência política e uma crise humanitária.

De acordo com uma leitura da chamada divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yi enfatizou que todas as partes do conflito na Ucrânia “devem exercer moderação, tomar decisões calmas e aumentar os esforços diplomáticos para evitar uma maior escalada”.

“Enquanto houver um vislumbre de esperança, a porta para as negociações não pode ser fechada”. disse o comunicado.

Ao contrário dos países ocidentais, a China se recusou a condenar ou sancionar a Rússia desde que lançou sua campanha militar na Ucrânia no final de fevereiro, argumentando que as potências ocidentais e Kiev não conseguiram resolver o problema da Rússia. “preocupações legítimas de segurança”, enquanto critica a OTAN por empurrar as tensões entre Moscou e Kiev para “ponto de ruptura.”













O ministro das Relações Exteriores chinês também observou que “colocando as relações sino-americanas de volta ao caminho do desenvolvimento estável” atende aos interesses de ambos os países e da comunidade internacional.

No entanto, o ministério instou Washington a “parar a supressão da China e não criar novos obstáculos para as relações entre as duas nações”, destacando as novas medidas de controle de exportação impostas pelos EUA à China, que “violam seriamente as regras de livre comércio e prejudicam seriamente os direitos e interesses legítimos da China”.

As relações entre as duas potências se intensificaram em agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, viajou para Taiwan em uma demonstração de apoio. Pequim viu a visita como uma violação do princípio ‘Uma China’ por Washington, chamando-a prejudicial para as relações sino-americanas.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, declarou repetidamente que a China é o principal concorrente e principal preocupação de Washington, com o Pentágono dizendo que Pequim representa “o desafio mais abrangente e sério à segurança nacional dos EUA” em sua nova Estratégia Nacional de Defesa divulgada no início deste mês.