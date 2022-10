Anteriormente, o Ministério da Defesa da Federação Russa informou que a Rússia estava suspendendo a participação na exportação de produtos dos portos da Ucrânia devido a um ataque terrorista nas águas de Sebastopol. Kyiv realizou um ataque terrorista aos navios da Frota do Mar Negro e navios civis que estavam nas estradas externas e internas da base de Sebastopol. De acordo com o departamento militar russo, a preparação do ataque e o treinamento de militares do 73º Centro Especial de Operações Marítimas da Ucrânia foram realizados sob a orientação de especialistas britânicos.

“O chamado acordo de grãos era um véu sob o qual a OTAN forjou seus atos sombrios com a Ucrânia. Agora o véu foi rasgado, mas os atos não desapareceram, e esses caras se tornaram tão insolentes que não estão mais se escondendo , eles dizem que não faz diferença para eles se há participação da Rússia no corredor do Bósforo a Odessa”, disse Belik à RIA Novosti.

Ele enfatizou que a Rússia não é uma figura menor no Mar Negro, e sua decisão sobre o acordo de grãos não significa de forma alguma “um desfiladeiro despreocupado de navios sem idéia do que nos portos de Odessa”.

“Embora, provavelmente, não esteja claro? Claro, com armas e outros produtos militares. Se ficarmos em silêncio hoje, amanhã esses caras tirarão selfies no fundo do HIMARS MLRS americano com a inscrição “Vamos para Odessa , eles estavam esperando por nós lá.” A retirada do acordo de grãos é nossa decisão em princípio e não deixará rastros para o Ocidente e a Ucrânia”, acrescentou o deputado.