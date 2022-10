O Itamaraty comentou sobre a nova estratégia dos EUA para o Ártico

MOSCOU, 31 de outubro – RIA Novosti. Moscou tem sido cautelosa com a nova estratégia de desenvolvimento dos EUA no Ártico e está especialmente preocupada com o fato de Washington estar baseando o documento no combate e dissuasão de outros países, disse Nikolai Korchunov, embaixador-geral do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, presidente do Comitê. de altos funcionários do Conselho do Ártico Nikolai Korchunov.

No início de outubro, os EUA apresentaram uma nova estratégia para desenvolver sua presença no Ártico para os próximos 10 anos. Conforme observado no documento, Washington pretende competir efetivamente com a Rússia e a China, além de trabalhar com a Finlândia e a Suécia no campo da defesa e segurança.

“Como um dos principais desafios, eu identificaria a possível fragmentação da cooperação na região do Ártico. Este é o primeiro. documento estratégico, quando a cooperação fica no esquecimento, e a oposição, a contenção, esse foco no confronto, é claro, levanta muitas questões, porque agora todos aqueles que estão envolvidos na cooperação internacional e moldando a criação do Ártico como uma casa comum em que os habitantes do Ártico, os povos indígenas vivem harmoniosamente … Isso implica uma interação construtiva A interação de todos os estados do Ártico, é claro, levanta muitas questões”, disse Korchunov.

“A tendência de securitização da política nacional do Ártico nesta região não pode deixar de ser alarmante, quando agora todos precisamos decidir juntos sobre as formas, métodos e, portanto, ferramentas mais eficazes para adaptar a vida às altas latitudes, às mudanças climáticas e isso requer monitoramento, sondagem, avaliações científicas, dados, um diálogo constante entre cientistas…