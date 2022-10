Ex-oficial da OTAN aponta 'pesadelo logístico' para Exército da Ucrânia

De acordo com ele, as Forças Armadas ucranianas gastam até seis mil munições por dia, e já esgotaram seus próprios estoques, mas essa não é a única fonte de preocupação para os comandantes militares de Kiev.

O especialista lembrou que o arsenal do Exército ucraniano é composto por uma “mistura de armas diferentes”, começando com os obuseiros soviéticos de 152 mm e terminando com o americano M777.