Quase metade dos britânicos luta para pagar contas – ONS – CMIO

Locatários, pessoas com deficiência e aqueles com renda mais baixa são os mais atingidos, diz um relatório oficial de estatísticas

Quase metade dos adultos do Reino Unido está lutando para pagar suas contas de energia, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS) em um relatório publicado no início desta semana.

Segundo a publicação, 45% dos entrevistados que pagam contas disseram que acharam “muito ou um pouco difícil” para comprá-los, e cerca de 30% das pessoas que pagam aluguel ou hipoteca também disseram ter tido dificuldades.

Os números variam entre os diferentes grupos populacionais. Por exemplo, mais da metade das pessoas com deficiência (55%) têm dificuldade em pagar suas contas de energia e 36% têm problemas para pagar por moradia.

Locatários e pessoas com renda mais baixa enfrentam mais dificuldades com suas contas do que outros. Cerca de 60% dos que não possuem casa disseram que lutam para pagar suas contas de energia, em comparação com 43% dos proprietários.

Metade das pessoas com renda pessoal inferior a £ 20.000 (US $ 22.620) por ano tem problemas para pagar suas contas de energia, enquanto apenas 23% das pessoas que ganham £ 50.000 ou mais relataram o mesmo problema.

