Rússia e México têm grandes perspectivas de cooperação econômica, disse a embaixadora do país em Moscou, Norma Pensado Moreno, nesta quarta-feira, observando que o volume de negócios mútuo já ultrapassou US$ 1,5 bilhão este ano, apesar dos desafios atuais.

“As relações econômicas entre a Rússia e o México têm sido bastante estáveis, mas têm um grande potencial para um maior desenvolvimento”, disse. ela disse aos repórteres.

Moreno enfatizou que o comércio entre as nações cresceu substancialmente em parte devido às compras do México da vacina Sputnik V da Rússia durante a pandemia de Covid-19 em 2020-2021. Ela também observou que há espaço para os países aumentarem a cooperação em áreas como epidemiologia e agricultura.

“Neste ano, o faturamento do comércio atingiu US$ 1,573 bilhão nos três primeiros trimestres”, disse. disse o diplomata.

Moscou construiu fortes laços com vários estados latino-americanos, incluindo o México. O segundo maior produtor de petróleo da Rússia, Lukoil, está atualmente envolvido em um projeto conjunto com uma empresa mexicana de petróleo e gás para desenvolver campos de petróleo offshore no Golfo do México.

O México se recusou a aderir às sanções ocidentais à Rússia por causa do conflito na Ucrânia.

