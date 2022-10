Reino Unido revela quando interromperá as importações de gás russo — CMIO

Londres havia prometido eliminar gradualmente as compras de petróleo russo até o final de 2022

O Reino Unido interromperá os embarques de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia já em janeiro, anunciou o Ministério das Relações Exteriores na sexta-feira.

“A partir de 1º de janeiro de 2023, o Reino Unido está encerrando todas as importações de gás natural liquefeito russo e apoiando países ao redor do mundo na redução de sua própria dependência”. lê-se um comunicado publicado na conta do Twitter do Escritório.

O anúncio vem como parte de um esforço conjunto de países ocidentais para reduzir sua dependência energética de Moscou e retirar da economia russa uma enorme fonte de receita à luz do conflito na Ucrânia.

Logo após o início da ofensiva militar da Rússia em fevereiro, o Reino Unido anunciou planos para eliminar gradualmente as importações de petróleo e derivados russos – como o diesel – até o final deste ano.

Em junho, Kwasi Kwarteng, que era então secretário de Negócios e Energia do Reino Unido, disse que o país recebeu muito pouco gás da Rússia, acrescentando que mesmo essas importações caíram 75% em comparação com 2021.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido vai acabar com importações de petróleo da Rússia

No ano passado, a Grã-Bretanha importou 3,12 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia, o que representou 4% do consumo total do Reino Unido. De acordo com o National Bureau of Statistics, a Rússia era o maior fornecedor de petróleo refinado da Grã-Bretanha, fornecendo 24% da oferta total do país. Ao mesmo tempo, a participação das importações de petróleo bruto do país atingido pelas sanções totalizou 5,9% no ano passado.

Em agosto, Londres informou que, em junho, as importações de combustível russo caíram para zero pela primeira vez desde 1997.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT