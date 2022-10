O resgate alemão da gigante de energia em dificuldades pode chegar a € 60 bilhões – Bloomberg – CMIO

Uniper enfrenta ruína financeira após redução no fornecimento de gás natural russo

Berlim está se preparando para aumentar a ajuda financeira à Uniper, maior fornecedora de gás do país, que foi levada à beira da insolvência devido ao aumento dos preços da energia, informou a Bloomberg citando fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com o relatório, o governo pode aumentar a ajuda para € 60 bilhões (US$ 60 bilhões). O plano surge no momento em que a situação financeira da empresa está piorando rapidamente devido ao aumento dos preços do gás no atacado, devido à diminuição dos fluxos da Rússia. O prejuízo líquido ajustado da Uniper para os primeiros nove meses do ano supostamente totalizou € 3,2 bilhões (US$ 3,2 bilhões). E se os preços do gás não baixarem, o que é improvável devido à aproximação do inverno e ao subsequente crescimento da demanda, o governo terá que gastar o dobro do que o esperado para socorrer a gigante da energia.

As autoridades alemãs anunciaram planos de nacionalizar a Uniper no mês passado como parte dos esforços para manter o setor de energia à tona em meio à crise. Foi prometido à Uniper cerca de 31 bilhões de euros em ajuda do pacote de ajuda energética de 200 bilhões de euros de Berlim. Em troca, o governo adquirirá uma participação de 98,5% na empresa, o que efetivamente significa sua total nacionalização. A lei que consolida o acordo deve ser confirmada pelo Senado alemão na sexta-feira, e os fundos podem ser transferidos para a Uniper na próxima semana, disseram fontes da Bloomberg.













Em entrevista à Bloomberg, o vice-ministro das Finanças da Alemanha, Florian Toncar, disse que Berlim fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que a Uniper permaneça operacional, mas não comentou o tamanho da ajuda.

“A Uniper é uma empresa crucial para o fornecimento de gás na Alemanha, caso contrário não saltaríamos para apostas tão altas”, ele foi citado como dizendo.

Embora os futuros de gás de referência europeus tenham caído cerca de 70% em relação às altas de agosto em armazenamento quase completo e entregas de gás natural liquefeito (GNL), os preços do gás permanecem cerca de três vezes mais altos que a média de cinco anos. De acordo com a Uniper, a empresa é obrigada a pagar muito mais pelo gás agora do que pelo fornecimento de gasodutos da Rússia.

