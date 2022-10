Japão revela pacote de gastos maciços — CMIO

O governo japonês anunciou um pacote econômico no valor de cerca de 39 trilhões de ienes (cerca de US$ 270 bilhões) para apoiar a economia em meio ao aumento da inflação e ao enfraquecimento da moeda nacional, informou a emissora NHK na sexta-feira.

O pacote inclui gastos do governo local e central e é “destinado a superar o aumento dos preços e reviver a economia … para proteger os meios de subsistência e os negócios das pessoas”, O primeiro-ministro Fumio Kishida a repórteres em Tóquio.

O governo planeja reduzir as contas de serviços públicos para ajudar as famílias a economizar o equivalente a US$ 19 por mês em eletricidade e US$ 6 por mês em gás, de acordo com a Kyodo News.

A inflação no Japão teve seu aumento mais acentuado em 40 anos, com o núcleo dos preços ao consumidor em Tóquio, um dos principais indicadores dos números nacionais, subindo 3,4% em outubro em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais. O aumento foi atribuído ao aumento dos preços de energia, matérias-primas e alimentos em meio às consequências econômicas do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além de outros fatores, disse o Kyodo News.

O Banco do Japão, no entanto, tem nadado contra a corrente global de aumento das taxas de juros, mantendo sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% na sexta-feira.

Na semana passada, o iene japonês caiu para seu nível mais fraco em relação ao dólar desde agosto de 1990, tendo perdido mais de um quinto de seu valor em relação ao dólar somente este ano.

