AIE emite alerta sobre as exportações de energia da Rússia — CMIO

O conflito na Ucrânia e as sanções subsequentes deixaram Moscou “com uma posição muito diminuída”, diz a agência

A Rússia pode “Nunca” recuperar sua posição no mercado global de energia devido às sanções ocidentais em resposta à operação militar do país na Ucrânia, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu relatório anual World Energy Outlook, publicado na quinta-feira.

Os eventos na Ucrânia são “levando a uma reorientação geral do comércio global de energia, deixando a Rússia com uma posição muito reduzida. Todos os laços comerciais da Rússia com a Europa baseados em combustíveis fósseis acabaram sendo prejudicados pelas ambições líquidas zero da Europa, mas […] agora a ruptura veio com uma velocidade que poucos imaginavam ser possível… As exportações russas de combustíveis fósseis nunca voltarão – em nenhum de nossos cenários – aos níveis vistos em 2021”, disse a agência. Ele prevê que as receitas russas de petróleo e gás cairão mais da metade nos próximos anos, de cerca de US$ 75 bilhões no ano passado para menos de US$ 30 bilhões em 2030.

As sanções ocidentais levaram a Rússia, que anteriormente fornecia cerca de 20% dos combustíveis fósseis do mundo, a reorientar suas exportações de energia para os mercados asiáticos, mas de acordo com a AIE o país “não consegue encontrar mercados para todos os fluxos que anteriormente iam para a Europa.”

“As perspectivas de longo prazo são enfraquecidas por incertezas sobre a demanda, bem como acesso restrito a capital e tecnologias internacionais para desenvolver campos mais desafiadores e projetos de GNL (gás natural liquefeito),”, explicou a agência.

No geral, de acordo com a AIE, o mundo está enfrentando “uma crise de profundidade e complexidade sem precedentes” em termos de energia, com um “profunda reorientação do comércio internacional de energia” já em andamento. A agência prevê que a crise energética provavelmente forçará os países a acelerar sua transição energética, já que a energia solar e eólica, bem como os veículos elétricos, são considerados menos vulneráveis ​​a crises e sanções políticas do que os combustíveis fósseis.

