Pesquisa revela maior preocupação dos alemães — CMIO

Mais de 57% dos alemães consideram o aumento da inflação a maior ameaça ao seu bem-estar, de acordo com a última pesquisa realizada pela McKinsey. O número é superior aos 48% reportados pela consultoria em junho.

A pesquisa com mais de 1.000 entrevistados também revelou que dois terços dos entrevistados estão se preparando para novos aumentos de preços.

De acordo com a pesquisa, 18% veem a crise na Ucrânia como a principal ameaça, enquanto 6% e 3%, respectivamente, classificam as mudanças climáticas e a pandemia de Covid-19 como a maior preocupação.

Mais de 60% dos entrevistados disseram que estavam economizando energia conscientemente em casa e cerca de 16% já cancelaram férias.

A pesquisa também revelou que mais da metade dos entrevistados planeja fazer menos compras de Natal. Enquanto isso, 12% gostariam de passar sem gastar dinheiro durante a temporada de férias deste ano.

“Há muita coisa acontecendo: quatro em cada cinco pessoas na Alemanha estão mudando conscientemente seu comportamento de compra em vista da nova realidade que percebem e sentem na conta”, O especialista da McKinsey, Marcus Jacob, falou sobre os resultados.

No geral, de acordo com a pesquisa, os alemães são visivelmente mais pessimistas em relação ao futuro do que as pessoas na França, Grã-Bretanha, Itália ou Espanha, com quase todos os entrevistados esperando que a crise atual tenha efeitos duradouros na economia ou mesmo uma longa recessão.

