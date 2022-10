País da OTAN ‘mais interessado’ em armas nucleares — CMIO

O envio de tropas e bombas é limitado por um tratado de 1997 com a Rússia que Varsóvia considera nulo

A Polônia absolutamente quer sediar tanto uma presença permanente de tropas da Otan quanto armas nucleares dos EUA em seu território, disse um importante assessor do presidente Andrzej Duda na sexta-feira. Havia “conceptual” conversa com Washington sobre as armas atômicas, Jakub Kumoch disse ao canal de notícias Polsat, e argumentou que o tratado OTAN-Rússia de 1997 não deve ser tratado como um obstáculo para alcançar isso.

Duda ganhou as manchetes no início deste mês ao dizer que a Polônia havia discutido a adesão ao “compartilhamento nuclear” programa, sob o qual os EUA instalaram bombas nucleares em vários países não nucleares da OTAN. O Departamento de Estado reagiu rapidamente dizendo que Washington havia “sem planos” para implantar armas atômicas para qualquer membro da OTAN que ingressou depois de 1997, com o vice-porta-voz Vedant Patel insistindo que não estava ciente de nenhuma discussão com a Polônia sobre o assunto.

“O presidente não disse que a Polônia está conduzindo conversações, mas que houve tais conversas e é verdade – houve tais conversas”. Kumoch disse à Polsat na sexta-feira. “Eles estavam na chamada fase conceitual”, ele acrescentou, com Varsóvia notificando os americanos que a Polônia estava interessada em participar do programa de compartilhamento nuclear.













Kumoch, que chefia o Escritório de Política Externa na administração presidencial, chamou isso de “pena” que Patel mencionou em 1997, quando foi assinado o Ato Fundador OTAN-Rússia. O tratado proibia especificamente o envio permanente de tropas na Europa Oriental, algo em que a Rússia insistiu novamente no ano passado, na proposta de segurança que os EUA e a OTAN acabaram rejeitando.

“Acreditamos, e o presidente disse na cúpula da OTAN, que este ato está morto, a Rússia simplesmente o anulou por agressão contra a Ucrânia”, disse. disse Kumoch.

A maioria dos poloneses apóia o interesse de Duda pelas bombas atômicas americanas, de acordo com uma pesquisa realizada no início deste mês pelo instituto de pesquisas IBRiS. No geral, 54,1% são a favor da participação no compartilhamento nuclear, com apenas 29,5% dos entrevistados se opondo. O apoio foi particularmente forte entre os jovens (93%), leitores da mídia estatal (72%) e eleitores do partido governante PiS (68%).

Além de querer receber tropas e armas nucleares dos EUA, Varsóvia está exigindo reparações maciças pela Segunda Guerra Mundial da Alemanha aliada da OTAN – assim como da Rússia.

Enquanto isso, o interesse de Varsóvia nas armas nucleares dos EUA foi recebido com preocupação na Rússia e na Bielorrússia. A Polônia tem sido o principal canal para entregas de armas e munições da Otan para a Ucrânia, e a Rússia afirma que vários combatentes poloneses participaram do conflito ao lado de Kiev.