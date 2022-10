Polícia revela número de incidentes antissemitas diários na Alemanha — CMIO

Embora a Polícia Criminal Federal tenha relatado 1.555 crimes antissemitas este ano, nenhum levou à prisão

A polícia alemã relatou uma média de cinco incidentes antissemitas por dia em 2022, revelam estatísticas divulgadas pela Polícia Criminal Federal e publicadas pelo Die Welt no início desta semana. A agência afirma ter documentado 1.555 desses incidentes somente este ano.

Embora um total de 936 suspeitos tenham sido identificados em relação aos crimes, nenhum mandado de prisão foi emitido, segundo a polícia. A categoria de “crimes anti-semitas” é amplo, incluindo incitação ao ódio, insulto, danos à propriedade e o uso de símbolos de organizações proibidas – geralmente suásticas e outras insígnias nazistas – bem como crimes violentos motivados por intolerância.

No entanto, apenas 55 dos crimes registrados este ano foram classificados como violentos. Onze deles ocorreram durante o terceiro trimestre deste ano, e dez deles foram classificados como “crime de direita com motivação política.” A agência reconheceu que os números ainda não são definitivos, podendo ser “sujeito a mudanças significativas” se os relatórios atrasados ​​chegassem.













A vice-presidente do Bundestag, Petra Pau, criticou a polícia pelo atraso percebido no registro de crimes antissemitas. “Tendo em vista o aumento geral do anti-semitismo, gostaria de ver um registro preciso produzido mais rapidamente”, ela disse ao Die Welt, explicando, “Só então os políticos e as autoridades poderão reconhecer os desenvolvimentos ameaçadores em tempo hábil.”

Por mais alto que pareça, o número deste ano de 1.555 incidentes antissemitas na Alemanha representa, na verdade, uma diminuição em relação ao recorde do ano passado de 3.027 incidentes. Esse número, que incluiu 64 crimes violentos, representou um aumento de 29% em relação ao total de 2.351 ocorrências do ano anterior.

Uma pesquisa realizada no início deste ano em nome do escritório do Comitê Judaico Americano em Berlim revelou que 60% dos entrevistados acreditam que o antissemitismo na Alemanha é generalizado, e quase dois terços acham que aumentou na última década.