Comício em Praga exige renúncia do governo, condenando seu apoio a Kiev e sanções anti-Rússia

Dezenas de milhares de manifestantes encheram a praça central de Praga, na sexta-feira, para condenar a inflação galopante em meio ao apoio do governo tcheco a sanções anti-Rússia e pacotes de ajuda à Ucrânia.

Eles pediram conversas diretas sobre gás com Moscou e a renúncia do primeiro-ministro Petr Fiala e seu gabinete. Os participantes cantaram “renunciar, renunciar” enquanto acenava bandeiras nacionais tchecas.

O último comício segue dois protestos semelhantes no mês passado, incluindo um que atraiu cerca de 70.000 pessoas.

A multidão na Praça Venceslau exigiu o fim da participação da República Tcheca nas sanções anti-Rússia sobre a crise na Ucrânia, que contribuíram para a alta dos preços da energia e dos alimentos.

"A Rússia não é nosso inimigo, o governo dos belicistas é nosso inimigo" a Associated Press citou um orador no comício como tendo dito. Um grupo chamado República Checa Primeiro, que organizou os protestos, se opõe à Otan e pediu que o país adote uma postura militarmente neutra.













“Este é um novo renascimento nacional, e seu objetivo é que a República Tcheca seja independente”. A Reuters citou o organizador Ladislav Vrabel como tendo dito. “Quando vejo um quadrado cheio, ninguém pode impedir isso.”

O governo de Fiala deu de ombros aos manifestantes, chamando-os de “pró-russo” e acusando seus organizadores de ouvir as campanhas russas de desinformação. A República Tcheca ingressou na OTAN em março de 1999, poucos dias antes do bloco liderado pelos EUA atacar a Iugoslávia, e se tornou membro da UE em 2004.

“Sabemos quem são nossos amigos e quem está sangrando por nossa liberdade” Ministro do Interior Vit Rakusan disse na sexta-feira em um post no Twitter. “E também sabemos quem são nossos inimigos, e não vamos deixar que roubem nosso patriotismo.”

A República Tcheca foi particularmente atingida pela crise energética europeia, pelo menos em parte devido à sua dependência histórica do gás natural russo. As famílias no país estão incorrendo nos preços de eletricidade segundo mais altos na UE, atrás apenas da Estônia. A taxa de inflação da República Tcheca subiu para 18% em setembro.