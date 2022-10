EUA divulgam mais recente rodada de ajuda militar para Kiev – CMIO

O Pentágono anunciou um adicional de US$ 275 milhões em armamento para Kiev, incluindo foguetes HIMARS

O governo dos EUA revelou os detalhes de seu mais recente pacote de ajuda militar para a Ucrânia, na sexta-feira, anunciando US$ 275 milhões em armamento adicional para ajudar Kiev em sua luta contra a Rússia.

A rodada mais recente é a 24ª retirada do Departamento de Defesa “artigos e serviços de defesa” aprovado por Biden desde agosto de 2021, e incluirá munição adicional para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) fornecidos pelos EUA, confirmou o Pentágono.

Também a caminho de Kiev estarão: 500 tiros de artilharia de 155 mm guiados com precisão; 2.000 projéteis para sistemas de 155mm Remota Anti-Armor Mine (RAAM); mais de 1.300 sistemas anti-blindagem; 125 Veículos Multifuncionais de Alta Mobilidade (HMMWV); quatro antenas de comunicações via satélite; e mais de 2,75 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas.

“Os Estados Unidos continuarão com mais de 50 aliados e parceiros em apoio ao povo da Ucrânia enquanto defendem sua liberdade e independência com extraordinária coragem e determinação sem limites”. O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse em um comunicado. Ele acrescentou que os sistemas de defesa aérea da NASAMS estarão prontos para entrega na Ucrânia no próximo mês, e o governo está trabalhando com seus aliados para permitir o envio de seus sistemas de defesa aérea para Kiev.













O sistema NASAMS, fabricado pela empresa de defesa norte-americana Raytheon Technologies, pode disparar mísseis AIM-120 a curtas distâncias para derrubar drones, mísseis e aeronaves. Os EUA estão correndo para aumentar as entregas de ativos de defesa aérea para a Ucrânia depois que os ataques aéreos russos atingiram usinas de energia e outras infraestruturas críticas nas últimas semanas.

“As capacidades que visamos são cuidadosamente calibradas para fazer a maior diferença no campo de batalha da Ucrânia hoje”, disse. disse Blink.

Os EUA comprometeram quase US$ 18 bilhões em suprimentos de armas para a Ucrânia desde que a ofensiva militar da Rússia contra a ex-república soviética começou em fevereiro. Voltando a janeiro de 2021, quando Biden assumiu o cargo, Washington forneceu mais de US$ 18,5 bilhões em armamento a Kiev.