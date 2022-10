Sonda dos EUA lança luz sobre o mistério dos OVNIs – NYT – CMIO

Um relatório classificado supostamente concluiu que a maioria dos avistamentos é atribuível a lixo no céu ou aeronaves de espionagem estrangeiras

A maior parte dos objetos voadores não identificados relatados por militares e outras fontes do governo nos últimos anos provavelmente derivam de lixo aéreo ou aeronaves de vigilância estrangeiras que podem incluir drones chineses, informou o New York Times na sexta-feira, citando autoridades americanas não identificadas familiarizadas com a investigação.

As agências de inteligência dos EUA e o Pentágono lançaram a investigação depois que um relatório no ano passado revelou que fontes governamentais encontraram 144 fenômenos aéreos não identificados desde 2004. O relatório desencadeou um interesse público crescente em OVNIs, bem como preocupação no Pentágono sobre possíveis ameaças à segurança que eles podem representar.

Na época, apenas um desses casos havia sido resolvido, onde o OVNI foi identificado como um balão desinflado. Desde então, autoridades dos EUA chegaram a conclusões sobre muitos dos outros avistamentos. As agências de inteligência devem entregar um documento confidencial sobre suas descobertas ao Congresso até segunda-feira, disse o Times.













Oficiais militares disseram que não há evidências que sugiram que visitantes extraterrestres tenham pousado na Terra. No entanto, eles foram lacônicos em suas explicações sobre os fenômenos, porque Washington tentou evitar revelar à China e a outros países o que sabe sobre suas supostas atividades de espionagem.

“Não queremos que adversários em potencial saibam exatamente o que somos capazes de ver ou entender, ou como chegamos a uma conclusão”, Scott Bray, vice-diretor de inteligência naval, em depoimento ao Congresso em maio passado. “Portanto, as divulgações devem ser cuidadosamente consideradas caso a caso.”

O Pentágono expandiu sua unidade de rastreamento de OVNIs no início deste ano para incluir não apenas objetos no ar, mas também fenômenos inexplicáveis ​​avistados debaixo d’água ou em vários meios.

“É vital para nossa segurança nacional e para a segurança de nossos militares que mantenhamos a consciência de objetos anômalos em todos os domínios”, disse. Ronald Moultrie, subsecretário de defesa para inteligência e segurança, em um memorando de julho.