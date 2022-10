Polônia aceita proposta nuclear dos EUA — CMIO

O primeiro-ministro Morawiecki escolheu a Westinghouse para construir a primeira usina atômica da Polônia

Varsóvia aceitou uma oferta dos EUA para a construção da primeira usina nuclear da Polônia, anunciou na sexta-feira o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. A Westinghouse Electric Co. receberá o contrato para construir os reatores, o primeiro dos quais deve ser concluído até 2033.

“Uma forte aliança Polônia-EUA garante o sucesso de nossas iniciativas conjuntas”, Morawiecki tuitou na sexta-feira, acrescentando que a decisão de “usar a tecnologia confiável e segura” de Westinghouse foi tomada após conversas com a vice-presidente Kamala Harris e a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm.

Morawiecki também agradeceu ao embaixador dos EUA na Polônia, Mark Brzezinski, que entregou a proposta da Westinghouse no mês passado.

A estatal Korea Hydro Nuclear Power da Coreia do Sul apresentou uma proposta para o projeto em abril, e Varsóvia também discutiu o projeto com empresas francesas. Um alto funcionário dos EUA disse a repórteres que a decisão foi um “grande negócio” porque seria “definir… segurança interdependente para as próximas décadas”, segundo a Reuters.

Escolher os EUA e a Westinghouse estava enviando uma mensagem para a Rússia "sobre a força e a união de uma aliança EUA-Polônia", disse o funcionário.













Mais cedo na sexta-feira, o conselheiro de política externa do presidente Andrzej Duda, Jakub Kumoch, argumentou que os EUA deveriam estacionar permanentemente tropas e armas nucleares em território polonês, rejeitando o tratado OTAN-Rússia de 1997 que estava no caminho como letra morta.

A visão de Varsóvia para o projeto de energia seria um total de seis reatores construídos até 2040 e, finalmente, produzindo 6-9 gigawatts de energia. O investidor estrangeiro forneceria a tecnologia e auxiliaria na gestão e financiamento das usinas, em troca de uma participação de 49% no empreendimento.

Granholm e Westinghouse lançaram o projeto como uma forma de a Polônia reduzir as emissões de carbono e eliminar o carvão. Varsóvia se isolou das importações russas de gás natural em abril, citando o conflito na Ucrânia. Um gasoduto que transporta gás natural da Noruega foi inaugurado em setembro, apenas um dia antes de os gasodutos Nord Stream da Rússia para a Alemanha serem danificados em um ato de sabotagem pelo qual ninguém assumiu oficialmente a responsabilidade.