Taipei é o local do mais recente fórum global de democracia – mas a chamada democracia taiwanesa é uma farsa

A 11ª Assembleia Mundial do Movimento Mundial pela Democracia começou esta semana, prevista para 24 a 27 de outubro, em Taipei. A reunião, patrocinada pelo National Endowment for Democracy (NED) dos Estados Unidos, contará com a participação de cerca de 300 delegados de 70 países na discussão de desafios de atores autoritários e esforços para fortalecer a democracia em todo o mundo.

O tema deste ano é “Reivindicando o futuro democrático: unificando vozes para uma nova fronteira” e apresentará discussões sobre formas de combater a desinformação, a mobilização dos esforços da democracia e como aumentar a solidariedade entre as alianças democráticas.

O presidente do NED, Damon Wilson, disse em março, ao anunciar Taipei como o local da última edição deste fórum, que “Taiwan esteja no centro de uma agenda global pela liberdade, como parte da integração da perspectiva taiwanesa no mundo, garantindo que Taiwan seja um centro para os democratas.”

O NED, financiado principalmente pelo orçamento dos EUA, é conhecido por ‘promover a democracia’ seletivamente, promovendo vários esforços antigovernamentais em países vistos como ‘adversários’ por Washington, em regiões de todo o mundo, incluindo América Latina, Oriente Médio, Europa e Ásia.













Mas deixando de lado o modus operandi do NED, a escolha de Taipei como centro deste debate levanta sérias questões, dadas as deficiências democráticas da região. Por um lado, a base constitucional da chamada democracia taiwanesa é instável. Como o acadêmico Chien-Chih Lin descreveu em uma postagem de blog de 2018 para a Associação Internacional de Direito Constitucional, “A Constituição da República da China (Constituição da ROC) contém e entrincheira vários elementos antidemocráticos que prolongam a ideologia e a hegemonia da política auto-enganosa de uma só China.”

Embora Taiwan como uma entidade autônoma tenha sido oficialmente democratizada em 1987, após um período de décadas de lei marcial que se seguiu à derrota do Kuomintang (KMT) durante a Guerra Civil Chinesa, as mudanças constitucionais que aconteceram para facilitar isso eram questionáveis. Como escreve o estudioso, os representantes iniciais da Assembleia Nacional, incumbidos de alterar a constituição da ROC, foram eleitos na China continental em 1948 e serviram até 1991 – o que levanta questões sobre essas mudanças no contexto das realidades e necessidades políticas em Taiwan como unidade política independente.

“Mesmo depois de 1991, quando os representantes foram eleitos exclusivamente pelo povo taiwanês, a má prática eleitoral, como compra de votos e trapaça, era desenfreada, em parte porque Taiwan estava no estágio inicial de transição política e a democracia estava longe de amadurecer na época”, disse. ele continua, observando “desde que a Assembleia Nacional monopolizava o poder de emendar a Constituição, prevaleceu o “rentismo constitucional”: os representantes não emendariam a Constituição a menos que recebessem algo em troca.”

Uma vez que a constituição da ROC ainda sustenta que é o único e legítimo governo de toda a China – isto é, Taiwan não está separada da China, mas sim uma parte inalienável dela – isso significa que qualquer “indigenização” da constituição para se adequar a Taiwan só poderia ser interpretado como independência de Taiwan. Isso poderia atrair uma intervenção militar imediata do continente, que se tornou mais saliente após a Lei Anti-Secessão de Pequim de 2005, que legaliza o uso da força contra qualquer tentativa de separar legalmente Taiwan do continente.

É por isso que sucessivas emendas constitucionais foram no contexto da eventual reunificação da China, o que mina fundamentalmente o conceito de uma democracia independente de Taiwan. Indica, no mínimo, que a democracia de Taiwan é imatura – mas principalmente uma farsa em sua base constitucional.

A natureza ridícula da democracia ‘vibrante’ da ilha torna-se mais clara quando os eventos atuais precipitados pelo Partido Democrático Progressista (DPP) são examinados. Por exemplo, o DPP carimbava a importação de carne suína contendo ractopamina – substância proibida na China e na União Européia – dos Estados Unidos sem consultar o Yuan Legislativo. A estação de televisão Chung Tien de Taiwan (CTiTV), que se opunha ao DPP, perdeu sua licença de transmissão em circunstâncias precárias.













Aprovar políticas contra os interesses da saúde pública sem a devida consulta legislativa e proibir a mídia da oposição são certamente ações contrárias a uma democracia saudável e funcional no século XXI. Isso também é verdade quando o DPP afirma ter um forte compromisso com a ‘democracia’ e os ‘direitos humanos’ enquanto, por exemplo, mantém as vacinas Covid-19 desenvolvidas na China fora das mãos de seus moradores ao mesmo tempo em que está consumindo os EUA. -armas fabricadas como um porco insaciável.

Para simplificar, as autoridades taiwanesas estão descarrilando a democracia; eles não estão facilitando isso. Taipei certamente não é um centro de democracia. Como as autoridades dos EUA descreveram ao New York Times no início deste mês, Taiwan está apenas se tornando um “depósito de armas gigante” pretendia arrastar a China continental para uma guerra por procuração, enfraquecendo assim a posição geopolítica favorável de Pequim em relação a Washington e semeando uma destruição imensurável. Este último fórum do NED em Taipei pretende facilitar esse objetivo ao bifurcar o mundo em campos ‘autoritários’ e ‘democráticos’ que significam pouco mais do que a fidelidade de um estado aos senhores ianques.

Essas trocas com Taipei visam legitimar a posição de Taiwan como uma ‘democracia’, por exemplo, como uma entidade política que está alinhada com a agenda de política externa de Washington.