China critica ‘chantagem nuclear’ dos EUA – CMIO

A estratégia nuclear atualizada de Washington “anima a competição entre as grandes potências” e supostas ameaças estrangeiras, disse Pequim

A China disse que qualquer tentativa de “chantagem nuclear” pelos Estados Unidos falhará, acusando Washington de encorajar o confronto depois de ter publicado sua última Revisão da Postura Nuclear (NPR).

Questionado sobre o documento recentemente publicado, que estabelece as políticas de armas nucleares dos EUA, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que a NPR “cheira fortemente a Guerra Fria e mentalidade de soma zero” e “usa armas nucleares como ferramentas para avançar [the US] agenda geopolítica”.

“Preciso enfatizar que nesta última NPR, os EUA fizeram comentários e acusações irresponsáveis, bem como especulações infundadas sobre a modernização normal da China de suas forças nucleares”. Wang disse a repórteres na sexta-feira, acrescentando que os Estados Unidos “sob medida” uma “estratégia de dissuasão nuclear” contra Pequim.

A China está seriamente preocupada e se opõe firmemente a tal movimento. Deixe-me deixar claro que temos capacidade e confiança para salvaguardar nossos interesses de segurança nacional. A chantagem nuclear dos EUA não funcionará na China.

A nova estratégia dos EUA, cuja versão desclassificada foi publicada na quinta-feira, rompe com as promessas de campanha feitas pelo presidente Joe Biden, deixando a porta aberta para uma resposta nuclear a um ataque não nuclear. Embora Biden tenha insistido na “único propósito” do arsenal nuclear dos Estados Unidos é dissuadir ou retaliar o primeiro uso da bomba, a NPR, aprovada pela Casa Branca, concluiu que tal abordagem “resultaria em um nível de risco inaceitável, à luz da gama de capacidades não nucleares que estão sendo desenvolvidas e colocadas em campo pelos concorrentes”.













Wang continuou dizendo que a política americana atualizada “mais baixo[s] o limite para o uso de armas nucleares” enquanto ao mesmo tempo “exagerando a chamada ameaça nuclear de certos países”.

“Os EUA têm o maior arsenal nuclear do mundo e continuam a atualizar sua ‘tríade nuclear’ e avançam seletivamente o processo internacional de controle de armas nucleares apenas quando isso serve para suprimir os países que vê como rivais”, disse. Ele continuou. “O que está por trás da política dos EUA é sua lógica hegemônica de buscar a superioridade militar absoluta, o que poderia alimentar uma corrida armamentista nuclear.”

O governo Biden declarou repetidamente que a China é o principal concorrente e principal preocupação de Washington, com o Pentágono dizendo que Pequim representa “o desafio mais abrangente e sério à segurança nacional dos EUA” em sua nova Estratégia de Defesa Nacional, também publicada na quinta-feira ao lado do novo NPR e uma Revisão de Defesa de Mísseis.













As tensões aumentaram entre as duas potências desde agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taiwan apesar das fortes objeções de Pequim, que vê a ilha como parte de seu próprio território. Embora a viagem tenha provocado uma rodada sem precedentes de exercícios militares chineses no ar e nas águas ao redor de Taiwan, as delegações ocidentais continuaram a visitar Taipei nos meses seguintes, com a Alemanha enviando legisladores para uma viagem lá no início desta semana.