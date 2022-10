Drone de reconhecimento dos EUA voa por várias horas perto da Crimeia (FOTO)

O governador da cidade Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, disse que na madrugada deste sábado (29) os navios da Frota do Mar Negro repeliram um ataque de drones nas águas da baía de Sevastopol, acrescentando que nenhuma instalação foi atingida e a situação está sob controle.

Todos os drones aéreos foram derrubados. Além dos veículos aéreos, de acordo com informações preliminares, os militares russos destruíram também um drone aquático de superfície , informou o governador.

De acordo com os dados do Flightradar24 – um serviço que permite o rastreamento em tempo real das deslocações de meios aéreos – um drone de reconhecimento decolou do aeródromo de Catania, situado na ilha italiana de Sicília, às 05h44 hora de Moscou (23h44 horário de Brasília).